Российские спортсмены не получили приглашений на чемпионат мира по гребле

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет без российских и белорусских спортсменов. Как сообщает 3 июля ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России Максима Образцова, организаторы отказались от их приглашения.



По его словам, в письме говорилось о том, что организаторы турнира не смогут обеспечить безопасность российских и белорусских спортсменов, поэтому приглашения они не получили.



Отметим, что чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ — отборочный турнир на Олимпиаду 2024 года. Соревнования пройдут в Дуйсбурге (Германия) с 23 по 27 августа 2023 года.

