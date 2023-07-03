    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    6 м/с, ю-з

    749мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.33eur97.26

    Российские спортсмены не получили приглашений на чемпионат мира по гребле

    1264
    22 комментария

    Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет без российских и белорусских спортсменов. Как сообщает 3 июля ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России Максима Образцова, организаторы отказались от их приглашения.

    По его словам, в письме говорилось о том, что организаторы турнира не смогут обеспечить безопасность российских и белорусских спортсменов, поэтому приглашения они не получили.

    Отметим, что чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ — отборочный турнир на Олимпиаду 2024 года. Соревнования пройдут в Дуйсбурге (Германия) с 23 по 27 августа 2023 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close