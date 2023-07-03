Dota-рота. В федерации киберспорта предлагают создать армейские подразделения для геймеров

Федерация компьютерного спорта (ФКС) России предлагает создать специальные подразделения, куда будут брать киберспортсменов. Об этом 3 июля пишет ТАСС со ссылкой на президента ФКС Дмитрия Смита.



В апреле Смит анонсировал пакет предложений по поддержке киберспорта. Туда входила, в частности, отсрочка от армии.



«Есть киберспортсмены, которые представляют Россию на международной арене, я предлагаю, чтобы им давали отсрочку от армии, чтобы они могли защищать наш престиж. И уже после того, как наступает спортивная старость, а это происходит очень быстро, они смогут спокойно отдать долг Родине, отслужив в армии», — рассказал Смит агентству.

