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    Dota-рота. В федерации киберспорта предлагают создать армейские подразделения для геймеров

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    Федерация компьютерного спорта (ФКС) России предлагает создать специальные подразделения, куда будут брать киберспортсменов. Об этом 3 июля пишет ТАСС со ссылкой на президента ФКС Дмитрия Смита.

    В апреле Смит анонсировал пакет предложений по поддержке киберспорта. Туда входила, в частности, отсрочка от армии.

    «Есть киберспортсмены, которые представляют Россию на международной арене, я предлагаю, чтобы им давали отсрочку от армии, чтобы они могли защищать наш престиж. И уже после того, как наступает спортивная старость, а это происходит очень быстро, они смогут спокойно отдать долг Родине, отслужив в армии», — рассказал Смит агентству.

    Также ФКС предложила создать спецроты, в которых киберспортсмены будут дистанционно управлять, например, дронами, так как мелкая моторика и реакция у геймеров намного выше. Смит уточнил, что эта инициатива изучена, но реализовать ее пока невозможно.

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