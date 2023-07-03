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    Больше 21 миллиона россиян в 2023 году смогут проголосовать электронно

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    В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в 2023 году смогут принять участие больше 21 миллиона россиян. В это число не входят жители новых регионов, поскольку там есть технические сложности. Об этом заявила 3 июля председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Подробности приводит пресс-служба Кремля.

    По словам Памфиловой, за предыдущие четыре года этой формой голосования воспользовалось около 5,5 млн человек из 25 регионов, которые подавали заявки добровольно и без нажима. Воспользоваться возможностью электронного голосования в этом году смогут те, у кого есть верифицированные записи на портале госуслуг, — 21,5 млн человек», — отметила Памфилова.

    На вопрос президента, будет ли ДЭГ использоваться в новых регионах, председатель ЦИК ответила, что это пока технически сложно реализовать.

    Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах — выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

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