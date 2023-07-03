Больше 21 миллиона россиян в 2023 году смогут проголосовать электронно

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в 2023 году смогут принять участие больше 21 миллиона россиян. В это число не входят жители новых регионов, поскольку там есть технические сложности. Об этом заявила 3 июля председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Подробности приводит пресс-служба Кремля.



По словам Памфиловой, за предыдущие четыре года этой формой голосования воспользовалось около 5,5 млн человек из 25 регионов, которые подавали заявки добровольно и без нажима. Воспользоваться возможностью электронного голосования в этом году смогут те, у кого есть верифицированные записи на портале госуслуг, — 21,5 млн человек», — отметила Памфилова.

