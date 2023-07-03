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    У VK появится УК. Соцсеть меняет структуру управления — уходят сразу два топ-менеджера

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    С 3 июля управление социальной сетью «ВКонтакте» будет осуществлять коллегиальный орган — Управляющая команда, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента «ВКонтакте». При этом гендиректор «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь покидают компанию, сообщает пресс-служба VK.

    Управляющая команда будет отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений соцсети. Отмечается, что Краснова и Тоболь приняли решение «заняться собственным проектом». За время работы они запустили такие продукты, как VK-Клипы, VK-Видео, Звонки, VK-знакомства и NFT, подчеркнул генеральный директор VK Владимир Кириенко.

    «Обновленный формат управления социальной сетью отражает то, как принимается большинство ключевых решений «ВКонтакте». Этот подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, создавать и улучшать сервисы для пользователей», — заверил он.

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