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    Компенсация за пробки: отели предлагают вернуть деньги туристам, попавшим в заторы на Крымском мосту

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    Крымские гостиницы с пониманием относятся к туристам, которые задержались в многочасовых пробках у Крымского моста. Потерянные средства им вернут, сообщает 3 июля РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

    По словам президента РСТ Ильи Уманского, отрасль войдет в положение россиян, которые вынужденно задержались в дороге, им вернут потерянные средства.

    Он выразил надежду на то, чтобы власти смогли оперативно наладить работу досмотровых пунктов. Уманский видит решение проблемы в оптимизации и настраивании организационных процессов, поскольку, по его мнению, пропускной емкости на Крымском мосту достаточно, необходимо лишь эффективно наладить работу досмотра.

    Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, по последним данным, составляет 13 километров. В оперштабе региона сообщают, что водителям раздают воду, для справления нужды установили биотуалеты — всего 28 штук. Они установлены каждые 350 метров.

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