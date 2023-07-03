Компенсация за пробки: отели предлагают вернуть деньги туристам, попавшим в заторы на Крымском мосту

Крымские гостиницы с пониманием относятся к туристам, которые задержались в многочасовых пробках у Крымского моста. Потерянные средства им вернут, сообщает 3 июля РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии.



По словам президента РСТ Ильи Уманского, отрасль войдет в положение россиян, которые вынужденно задержались в дороге, им вернут потерянные средства.

Он выразил надежду на то, чтобы власти смогли оперативно наладить работу досмотровых пунктов. Уманский видит решение проблемы в оптимизации и настраивании организационных процессов, поскольку, по его мнению, пропускной емкости на Крымском мосту достаточно, необходимо лишь эффективно наладить работу досмотра.