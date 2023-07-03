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    В Адмиралтейском и Кировском районах отключат горячую воду в рамках испытаний

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    Гидравлические испытания начинаются в Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга со вторника, об этом 3 июля сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». На период мероприятий температура воды в трубах опустится до 40 градусов.

    В компании напоминают, что испытания важны для подготовки к отопительному сезону. Они помогут выявить ненадежные участки и вовремя их заменить. Даты отключения горячей воды в вашем доме можно уточнить на сайте.

    В случае обнаружения вытекания воды на поверхность следует позвонить по телефону 004 (с мобильного — 112).

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