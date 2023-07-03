В Петербурге реформировали поддержку малого бизнеса. Теперь давать гарантии и микрозаймы будут разные организации

В Петербурге меняются правила оказания поддержки малому и среднему бизнесу. Об этом 3 июля сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Кирилл Поляков.
«На последнем заседании совета Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса приняли решение разделить гарантийную и микрофинансовую помощь предпринимателям», — рассказал он.
С 1 июля Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса будет предоставлять только поручительства по кредитным договорам, банковским гарантиям и лизингу.
Выдачу микрозаймов по льготным процентным ставкам будет осуществлять Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Такое разделение произошло из-за требований федерального законодательства.
Новый фонд учрежден правительством Санкт-Петербурга в лице комитета имущественных отношений. В него перейдут имущество и обязательства Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, относящиеся к микрофинансовой деятельности, на 5 млрд рублей.
Все права и обязательства по портфелю действующих договоров займа будут переданы с сохранением имеющихся условий. Прием новых заявок на заём Фонда микрофинансирования начнется с 10 июля 2023 года.