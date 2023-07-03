«Ночлежка» объявила о традиционном сборе питьевой воды для бездомных двух столиц

Благотворительная организация «Ночлежка» 3 июля запустила ежегодную акцию по сбору питьевой воды для бездомных людей «Как пить дать».

«В Петербурге и Москве бездомным негде набрать безопасную питьевую воду или взять её с собой. Многих не пускают в помещения, где есть кулеры или любая бесплатная вода, не у всех есть переносные ёмкости. Людям приходится пить из рек и каналов или терпеть жажду», — говорят в «Ночлежке».

Поэтому благотворительная организация ежегодно объявляет о сборе питьевой воды, которую раздают нуждающимся в пункте выдачи и на стоянках «Ночного автобуса».



«Этим мы также напоминаем, что бездомность — это про отсутствие не только дома, но и других простых, но важных вещей», — подчеркнули в организации.

Принимается негазированная вода в пластиковых бутылках емкостью 0,5–0,6 л — такие бутылки удобно раздавать и не тяжело носить с собой. Также в «Ночлежке» принимают многоразовые бутылки, термокружки, термосы, чтобы люди могли пополнить запасы воды самостоятельно. Желательный объем от 0,5 до 1 л.



В Петербурге воду принимают по адресу: Боровая ул., 112б (вход с Расстанной, 1), в любой день с 10:00 до 22:00. Можно принести лично или заказать курьера любой службы доставки, номер для курьера: +7 911 762 91 54.



В Москве работают две точки приёма:



— Бумажный проезд, 2/2, стр. 6, в любой день с 10:00 до 22:00;

— бар «Стрелка», Берсеневская набережная, 14/5, в любой день с 12:00 до 22:00.

Можно принести лично или заказать курьера любой службы доставки, номер для курьера: +7 985 631 96 64.

