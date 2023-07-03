В Белоруссии болельщик украл мяч во время футбольного матча

Во время товарищеского матча футбольного клуба «Барановичи» (Белоруссия) против любительской команды INFORM один из зрителей украл мяч.
Судя по видео, которое опубликовал белорусский клуб, он схватил мяч и убежал с ним со стадиона. В соцсетях ФК объявил, что обратится в милицию.
«Уважаемые зрители и болельщики! Обращаемся к вам с просьбой помочь нам вернуть украденный футбольный мяч. Если у вас есть информация об этом происшествии или вы узнали человека на видео, обратитесь к нам или нашему клубу. Снимки с камер видеонаблюдения будут опубликованы завтра и переданы в милицию», — заявили в пресс-службе ФК «Барановичи».
Вскоре злоумышленник объявился в комментариях к этому объявлению. «Я забрал мяч, я уже написал вам, я хочу его вернуть, извините, пожалуйста, я могу завтра подойти на стадион и отдать его», — написал он.
Сдержал ли он свое слово, не уточняется.