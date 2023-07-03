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    В Белоруссии болельщик украл мяч во время футбольного матча

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    Во время товарищеского матча футбольного клуба «Барановичи» (Белоруссия) против любительской команды INFORM один из зрителей украл мяч.

    Судя по видео, которое опубликовал белорусский клуб, он схватил мяч и убежал с ним со стадиона. В соцсетях ФК объявил, что обратится в милицию.

    «Уважаемые зрители и болельщики! Обращаемся к вам с просьбой помочь нам вернуть украденный футбольный мяч. Если у вас есть информация об этом происшествии или вы узнали человека на видео, обратитесь к нам или нашему клубу. Снимки с камер видеонаблюдения будут опубликованы завтра и переданы в милицию», — заявили в пресс-службе ФК «Барановичи».

    Вскоре злоумышленник объявился в комментариях к этому объявлению. «Я забрал мяч, я уже написал вам, я хочу его вернуть, извините, пожалуйста, я могу завтра подойти на стадион и отдать его», — написал он.

    Сдержал ли он свое слово, не уточняется.

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