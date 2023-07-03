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    19-летний внук Роберта Де Ниро умер во сне

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    Скончался 19-летний внук актера Роберта Де Ниро — Леонардо. Молодой человек лег спать и не проснулся, сообщила в социальных сетях мать юноши Дрена Де Ниро.

    «Покойся с миром, мой дорогой мальчик», — написала Дрена Де Ниро на своей страничке.

    В пронзительном посте Дрена рассказала, что не представляет дальнейшей жизни без собственного сына, но постарается продолжить распространять любовь и свет, которые Леонардо заставил почувствовать ее с того самого момента, когда она стала мамой.

    Отец Леонардо Де Ниро художник Карлос Родригес выложил в свои соцсети изображение с черным квадратом.

    Совсем недавно семья собиралась вместе, чтобы отметить прибавление в семействе Де Ниро — 79-летний актер в седьмой раз стал отцом. Дрена является приемной дочерью известного актера. В 1976 году после женитьбы на Дайан Эбботт актер удочерил Дрену.

    Леонардо Де Ниро не имел крупных ролей, однако успел сняться в эпизодической роли в фильме «Звезда родилась» 2018 года.

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