19-летний внук Роберта Де Ниро умер во сне

Скончался 19-летний внук актера Роберта Де Ниро — Леонардо. Молодой человек лег спать и не проснулся, сообщила в социальных сетях мать юноши Дрена Де Ниро.



«Покойся с миром, мой дорогой мальчик», — написала Дрена Де Ниро на своей страничке.



В пронзительном посте Дрена рассказала, что не представляет дальнейшей жизни без собственного сына, но постарается продолжить распространять любовь и свет, которые Леонардо заставил почувствовать ее с того самого момента, когда она стала мамой.



Отец Леонардо Де Ниро художник Карлос Родригес выложил в свои соцсети изображение с черным квадратом.

