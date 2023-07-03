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    В Британии предложили «варку в мешке» как альтернативу кремации

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    На рынке ритуальных услуг Великобритании появилась новая услуга — ресомация. Она пришла на смену «неэкологичной» кремации и классическому погребению. Одно из крупнейших похоронных бюро королевства предлагает «варить в мешке» тела покойных. Считается, что благодаря меньшему выбросу углекислого газа этот процесс нанесет меньше урона окружающей среде.

    О скором появлении «водной кремации» на рынке пишет The Guardian. Co-op Funeralcare станет первой британской компанией, предлагающей ресомацию. В процессе используется смесь едкой щелочи и воды для разрушения человеческих останков. Спустя примерно четыре часа в специальной ёмкости остаются только кости. Их растирают в порошок и возвращают близким, как пепел в урне.

    Ресомация давно используется в Южной Африке, Канаде и многих штатах США. А в Британии это будет первый альтернативный способ избавиться от тела с момента введения в действие Закона о кремации в 1902 году. Британцы посчитали этот процесс более «сострадательным, практичным и гигиеничным обращением с телами после смерти».

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