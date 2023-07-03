Легковая и трамвай не поделили перекресток Культуры и Луначарского, собирается пробка

Авария с участием трамвая затруднила движение на севере Петербурга днем 3 июля. В городе в целом плотнее обычного на дорогах.
На перекрестке проспекта Луначарского и проспекта Культуры столкнулись легковой автомобиль и трамвай, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Мария. На фото с места ДТП видно, что машина получила удар в переднюю часть справа, да так, что ее задрало и сложило крышку капота.
О пострадавших не сообщается. По данным «Яндекс.Пробок», на проспекте Луначарского скопился плотный полукилометровый затор со стороны проспекта Художников, а на Культуры в пробке встали трамваи № 9 и № 55 со стороны Тихорецкого проспекта.
В пресс-службе «Горэлектротранса» сообщили, что авария произошла около двух часов дня. Автомобиль, двигаясь в обратном направлении, при повороте не предоставил преимущество общественному транспорту.