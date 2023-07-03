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    Распустились! Посмотрите, как петербургские кофейни, салоны и магазины украсили заведения цветочными композициями

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    Кафе, салоны и магазины Петербурга украсили входы в свои заведения живыми цветами. Подборку самых симпатичных композиций опубликовало сообщество «Центральный район за комфортную среду обитания» 3 июля.

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    Среди них клиника косметологии «Ген 87» и цветочный магазин «Цветочный этикет» на Суворовском проспекте, кондитерская Du Nord на Лиговском проспекте, кофейня и цветочный магазин «Кофе и цветы» на Тверской улице, кофейня Mad espresso team и цветочный магазин «Лейка» на 2-й Советской улице, студия красоты Mecca на Кавалергардской улице.

    «Хвалим ответственных предпринимателей исторического центра Петербурга за украшение входов в свои заведения. Здорово, что именно настоящие цветы украшают дома и улицы нашего любимого района», – радуются жители.

    В комментариях участники сообщества рассказывают, что инициативу проявляет не только бизнес, но и обычные горожане, украшающие свои подоконники и балконы.

    «Фонтанка» предлагает читателям поделиться примерами цветочных украшений на улицах города. Фотографии присылайте в бот с указанием адреса и названия заведений.

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