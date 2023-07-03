Потерянный в гардеробе тренч Burberry обошелся ночному клубу на Садовой в 400 тысяч рублей

Куйбышевский суд рассмотрел иск Кристины Ващенко к клубу, в гардеробе которого пропал ее плащ. Кристина просила вернуть ей вещь либо выплатить ее полную стоимость. Подробностями 3 июля поделились в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



По словам девушки, 11 сентября она посетила ночной клуб Tommy Lee на Садовой улице. Сдала в гардероб свой тренч Chelsea от бренда Burberry. Кристина была трезва и запомнила цифры на номере — 460. Убедившись в безопасности своей вещи, она отдала номерок сотруднику, дабы не потерять его в танце.

