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    Потерянный в гардеробе тренч Burberry обошелся ночному клубу на Садовой в 400 тысяч рублей

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    10 комментариев

    Куйбышевский суд рассмотрел иск Кристины Ващенко к клубу, в гардеробе которого пропал ее плащ. Кристина просила вернуть ей вещь либо выплатить ее полную стоимость. Подробностями 3 июля поделились в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    По словам девушки, 11 сентября она посетила ночной клуб Tommy Lee на Садовой улице. Сдала в гардероб свой тренч Chelsea от бренда Burberry. Кристина была трезва и запомнила цифры на номере — 460. Убедившись в безопасности своей вещи, она отдала номерок сотруднику, дабы не потерять его в танце.

    Девушка засобиралась домой около 6 утра, пришла за плащом, но на месте его не оказалось. Гардеробщик сказал, что вешалка с ее номером пуста. Плащ выдали другой посетительнице по ошибке, и она его не вернула.

    Ващенко попросила взыскать с клуба полную стоимость тренча — 213 тысяч рублей, 20 тысяч рублей моральной компенсации, а также возместить деньги за услуги юридического представителя.

    В итоге суд взыскал с заведения полную стоимость тренча, оплату работы юриста, 10 тысяч рублей компенсации и штраф в размере 111 750 рублей.

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    Комментарии 10

    Гость03 Июл 2023 в 14:19
    Отличная бизнес-идея!
    +0−0
    Гость03 Июл 2023 в 14:05
    Развод походу
    +2−0
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