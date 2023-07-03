Два самосвала раздавили легковую машину вместе с водителем на светофоре в Москве

Жуткое ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля произошло на юго-востоке Москвы утром 3 июля. Один человек погиб.

В 10:09 на пересечении Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы 29-летний водитель грузовика FAW въехал в легковой Hyundai, а тот — в стоящий перед ним грузовик MAN, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Авария произошла на светофоре. На видео с камер и фото с места ДТП видно, что FAW буквально раздавил Hyundai о кузов второго самосвала.