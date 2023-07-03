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    Два самосвала раздавили легковую машину вместе с водителем на светофоре в Москве

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    Прокуратура Москвы

    Жуткое ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля произошло на юго-востоке Москвы утром 3 июля. Один человек погиб.

    В 10:09 на пересечении Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы 29-летний водитель грузовика FAW въехал в легковой Hyundai, а тот — в стоящий перед ним грузовик MAN, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Авария произошла на светофоре. На видео с камер и фото с места ДТП видно, что FAW буквально раздавил Hyundai о кузов второго самосвала.

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    В результате аварии 52-летний водитель легковой от полученных травм погиб на месте. ГИБДД ведет проверку по факту произошедшего. Ход процессуальной проверки и выяснение обстоятельств случившегося взяла на контроль прокуратура Юго-Восточного административного округа.

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