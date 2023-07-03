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    На коттеджи и глэмпинги приходится 20 % объектов для отдыха в Ленобласти

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    За последние пять лет количество рекреационных комплексов (без учета детских лагерей, санаториев и пансионатов) увеличилось более чем на 15%. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) на июнь, в Северной столице и Ленобласти работают чуть более 300 таких объектов.

    Как отмечают аналитики, в первую очередь увеличение числа объектов произошло за счет небольших объектов и нового формата экотуризма — глэмпингов различных видов: треугольные дома (дома-шалаши), сафари-тенты (палатки), белл-тенты (палатки-шатры), типи (разновидность вигвама), экодома, геокуполы.

    48% предложения в загородных рекреационных комплексах приходится на мультиформатные базы отдыха, сочетающие коттеджи и отельные номера. Чуть больше 30% объектов предлагают отдых в отелях и 20% приходится на отдельные коттеджи, в том числе глэмпинги. При этом летом загрузка глэмпингов составляет до 80–90% и 45–50% в межсезонье, а строительство таких модульных гостиниц обходится существенно ниже классических отелей.

    — В целом мультиформатные комплексы — это наиболее успешный загородный продукт, — рассказала руководитель департамента управления проектами КЦ «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Светлана Московченко, — однако для его развития необходимо тщательно продумать состав и потребности целевой аудитории. Мы видим, что все чаще на территориях загородных отелей открываются объекты общественного питания, а также объекты, рассчитанные на различные сезоны года и возрастные группы туристов.

    Что касается глэмпингов, то, по данным аналитиков, они чаще всего расположены у воды и вблизи рекреационных комплексов. Шалаши, или купольные дома, можно встретить, к примеру, рядом с озером Банное во Всеволожском районе, озером Вуокса в Приозерском районе, на берегу Капитоновского озера в Выборгском районе, возле Ладожского озера на мысу Шурягский Нос. В среднем отдых в глэмпинге обойдется в 10 тыс. руб. в сутки, в выходные — 12–13 тыс. рублей.

    Как отмечают аналитики, в течение года большинство клиентов заинтересованы арендовать коттеджи и гостиницы на период от одного до семи дней, но летом спрос переориентируется в сторону более долгосрочной аренды сроком от месяца. Самые популярные объекты находятся на расстоянии не более двух часов езды от Петербурга. Стандартный двухместный номер в сутки стоит от 1,9 тыс. руб. в течение года, в летние будни — 4–5 тыс. руб., в выходные — 5,5–6,5 тыс. руб. В объектах более высокого класса цена варьируется — от 10 тыс. до 14 тыс. руб. в сутки.

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