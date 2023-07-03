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    Но есть и хорошие новости. Минсельхоз не увидел дефицита семян в России

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    На российском рынке нет дефицита семян, утверждает Минсельхоз РФ. Некоторые иностранные компании уже сообщили, что готовы работать по новым правилам, пишет 3 июля «Интерфакс».

    В ведомстве рассказали о том, что в России сейчас формируется новый порядок работы для иностранных компаний, который будет учитывать интересы страны.

    «В частности, планируется стимулировать их переход от импорта к переносу производственной и научной деятельности на территорию РФ», — отмечается в сообщении.

    Ранее европейская ассоциация участников рынка семян Euroseeds сообщила премьер-министру Михаилу Мишустину о рисках, которые связаны с новыми правилами к локализации производств. Как рассказывал «Коммерсантъ», в том числе членов ассоциаций беспокоит обязанность создавать совместные предприятия с местными организациями с долей нерезидентов не более 49% и отчитываться о локализации Минсельхозу.

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