Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском Дженине

Израильские военные начали крупнейшее за последние годы воздушное и наземное наступление в городе Дженин, который Израиль считает оккупированным Палестиной. В результате операции погибли по меньшей мере пять палестинцев, 28 ранены, сообщает 3 июля газета The Guardian.
Утром в понедельник в Дженин и расположенный рядом с ним палестинский лагерь беженцев вторглись более 200 единиц бронетехники, в том числе бронетранспортеры и танки, сообщает телеканал Al Arabiya. Этому предшествовали ночные авиаудары. Военная операция спровоцировала ночные протесты на западном берегу, в том числе на КПП неподалеку от города Рамалла, где погиб студент из сектора Газа.
По данным израильской армии, центр атакован из-за того, что он «служил наблюдательным пунктом, местом сбора вооруженных террористов», отмечает The Guardian. После последнего крупного рейда в Дженине в июне палестинские боевики убили четырех израильтян возле еврейского поселения на западном берегу, напоминает Reuters.
Речь идет о лагере для беженцев на окраине города на севере западного берега Иордана. Он был создан в 1950-х годах, сейчас в нем проживает около 11 000 человек. Долгое время лагерь считался рассадником того, что палестинцы считают вооруженным сопротивлением, а израильтяне — терроризмом.
Палестинский водитель скорой помощи рассказал СМИ, что происходящее в Дженине — «настоящая война». По его словам, каждый раз пять-семь машин скорой помощи увозят раненых людей и виной тому — удары с неба.
МИД Палестины призвал мировое сообщество принять меры, чтобы военная эскалация в Дженине немедленно прекратилась. Призыв был направлен в том числе в Международный уголовный суд, чтобы тот «прекратил молчание и привлек израильских военных преступников к ответственности».
Пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса назвал операцию «новым военным преступлением против беззащитного народа».
В 2023 году в результате эскалации было убито более 180 палестинцев и 24 израильтянина, что усилило опасения, что регион приближается к новой главе полномасштабного конфликта, уточняет The Guardian.