Бывшую усадьбу Олега Тинькова в Астрахани выставили на продажу

Усадебный комплекс «Волга дача» в Лиманском районе Астраханской области, который ранее принадлежал бизнесмену Олегу Тинькову, выставлен на продажу, сообщают 3 июля «Ведомости» со ссылкой на представителя компании-консультанта по реализации актива NF Group.
В 2016 году Олег Тиньков рассказывал, что запускает туристический проект для состоятельных любителей активного отдыха с частными виллами La datcha Tinkoff Collection в альпийских Валь-Торансе и Куршевеле, итальянском Форте-дей-Марми, мексиканском Кабо-Сан-Лукасе и Астрахани. Также у предпринимателя был комплекс на Камчатке в стадии строительства.
В прошлом году бизнесмен сообщил, что продал российские активы La datcha по рыночной цене. Сейчас продавец хочет выручить на сделке порядка 850–900 млн рублей, сообщает источник издания.
На участке площадью 1700 квадратных метров находятся сама усадьба, гостевые дома, беседка и спортивная площадка. Приобрести его можно как для личного пользования, так и для сдачи в аренду.
При этом консультанты, которые работали с «Волга дачей», отмечают, что после продажи усадьбу контролируют структуры, связанные с группой «Интеррос» Владимира Потанина — они же выкупили у Тинькова 35% акций в TCS Group. Как заметили в РБК, по данным СПАРК, комплексом владеет ООО «Ла дача Астрахань», а ей с апреля этого года — фирма Digitdrive Limited. Бенефициар этой компании — зарегистрированная в ОАЭ Techsolutions Сonsulting FZ. Она, в свою очередь, до нынешнего года принадлежала Сергею Батехину, а его тезка входит в члены совета директоров «Норникеля».