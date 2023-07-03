Бывшую усадьбу Олега Тинькова в Астрахани выставили на продажу

Усадебный комплекс «Волга дача» в Лиманском районе Астраханской области, который ранее принадлежал бизнесмену Олегу Тинькову, выставлен на продажу, сообщают 3 июля «Ведомости» со ссылкой на представителя компании-консультанта по реализации актива NF Group.



В 2016 году Олег Тиньков рассказывал, что запускает туристический проект для состоятельных любителей активного отдыха с частными виллами La datcha Tinkoff Collection в альпийских Валь-Торансе и Куршевеле, итальянском Форте-дей-Марми, мексиканском Кабо-Сан-Лукасе и Астрахани. Также у предпринимателя был комплекс на Камчатке в стадии строительства.

