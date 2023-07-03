На даче под Петербургом металлическая дверь упала на юного гражданина Сербии

Многочисленные травмы за полтора месяца до четвертого дня рождения получил на даче под Петербургом юный гражданин Сербии.



Трехлетнего пациента в детскую больницу № 2 привезли родители накануне около половины шестого дня, стало известно «Фонтакне» 3 июля . У ребенка медики нашли многочисленные травмы головы и оценили его состояние как очень тяжелое.



Родители мальчика, по предварительной информации, сообщили, что были на даче в поселке Стеклянный Ручей. Там на сына якобы упала незакрепленная металлическая дверь.



Семья полная, постоянно проживает в Сербии и имеет гражданство этой страны, но присутствуют русские корни. На лето семейство приезжает на дачу во Всеволожский район области.

