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    На даче под Петербургом металлическая дверь упала на юного гражданина Сербии

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    Многочисленные травмы за полтора месяца до четвертого дня рождения получил на даче под Петербургом юный гражданин Сербии.

    Трехлетнего пациента в детскую больницу № 2 привезли родители накануне около половины шестого дня, стало известно «Фонтакне» 3 июля. У ребенка медики нашли многочисленные травмы головы и оценили его состояние как очень тяжелое.

    Родители мальчика, по предварительной информации, сообщили, что были на даче в поселке Стеклянный Ручей. Там на сына якобы упала незакрепленная металлическая дверь.

    Семья полная, постоянно проживает в Сербии и имеет гражданство этой страны, но присутствуют русские корни. На лето семейство приезжает на дачу во Всеволожский район области.

    Проводится проверка.

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