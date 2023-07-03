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    На севере Петербурга девушку изнасиловали в собственной квартире

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    3 комментария

    Иностранца задержали после заявления о надругательстве над жительницей Приморского района Петербурга. Ей пришлось бежать из квартиры, чтобы позвать на помощь.

    Полицию к высотке на Яхтенной улице в десятом часу вечера субботы вызвал местный житель, стало известно «Фонтанке» 3 июля. Он первым услышал о случившемся с 23-летней продавщицей, проживающей в многоэтажке.

    Наряд патрульно-постовой службы был на месте раньше, чем гость девушки успел отойти от её квартиры. В отдел увезли 34-летнего гражданина Армении. Пока в отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 3

    Antuan Rokanten03 Июл 2023 в 09:44
    А как гражданин Армении оказался в квартире изнасилованной?
    +4−0
    Отец Родной03 Июл 2023 в 09:31
    Интересно, от какого размера хулиганство начинает быть крупным?
    +7−0
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