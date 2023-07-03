На севере Петербурга девушку изнасиловали в собственной квартире

Иностранца задержали после заявления о надругательстве над жительницей Приморского района Петербурга. Ей пришлось бежать из квартиры, чтобы позвать на помощь.



Полицию к высотке на Яхтенной улице в десятом часу вечера субботы вызвал местный житель, стало известно «Фонтанке» 3 июля . Он первым услышал о случившемся с 23-летней продавщицей, проживающей в многоэтажке.



Наряд патрульно-постовой службы был на месте раньше, чем гость девушки успел отойти от её квартиры. В отдел увезли 34-летнего гражданина Армении. Пока в отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

