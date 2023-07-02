В Петербурге бодибилдер выгнал жену с грудничком на улицу. Полицию он встретил заряженным ружьем и ложкой для обуви

Семейный конфликт перерос в противостояние с полицией в Петергофе. Спортивный отец отмахивался от сотрудников ложкой для обуви и кидался патронами.
Как стало известно «Фонтанке» 2 июля, накануне днем в полицию поступило сообщение о том, что на улице Аврова стоит женщина с грудным ребенком. Ее муж с двумя детьми двух и четырех лет заперся в квартире.
Приехавшим на место полицейским петербурженка рассказала, что ее избил супруг.
Мужчина сдался и уехал в отдел, где на него составили административный протокол о побоях.
После стычки старшину, в которого попал патрон, осмотрели медики. У него зафиксировали ушибленную рану левой скулы.
В соцсетях задержанный демонстрирует накачанное тело и фотографии с соревнований по бодибилдингу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.