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    В Петербурге бодибилдер выгнал жену с грудничком на улицу. Полицию он встретил заряженным ружьем и ложкой для обуви

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    Семейный конфликт перерос в противостояние с полицией в Петергофе. Спортивный отец отмахивался от сотрудников ложкой для обуви и кидался патронами.

    Как стало известно «Фонтанке» 2 июля, накануне днем в полицию поступило сообщение о том, что на улице Аврова стоит женщина с грудным ребенком. Ее муж с двумя детьми двух и четырех лет заперся в квартире.

    Приехавшим на место полицейским петербурженка рассказала, что ее избил супруг. 32-летний мужчина заперся в квартире, где хранится ружье. Сотрудники зашли в парадную. Агрессор встретил их оскорблениями, схватил металлическую ложку для обуви и попытался ею отбиться от полиции. Затем мужчина вспомнил об оружии. Он стал разряжать гладкоствольное охотничье ружье, а высвобождавшиеся патроны кидал в силовиков. Один из патронов угодил полицейскому под левый глаз.

    Мужчина сдался и уехал в отдел, где на него составили административный протокол о побоях.

    После стычки старшину, в которого попал патрон, осмотрели медики. У него зафиксировали ушибленную рану левой скулы.

    В соцсетях задержанный демонстрирует накачанное тело и фотографии с соревнований по бодибилдингу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Гость02 Июл 2023 в 21:09
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