В Петербурге бодибилдер выгнал жену с грудничком на улицу. Полицию он встретил заряженным ружьем и ложкой для обуви

Семейный конфликт перерос в противостояние с полицией в Петергофе. Спортивный отец отмахивался от сотрудников ложкой для обуви и кидался патронами.

Как стало известно «Фонтанке» 2 июля, накануне днем в полицию поступило сообщение о том, что на улице Аврова стоит женщина с грудным ребенком. Ее муж с двумя детьми двух и четырех лет заперся в квартире.