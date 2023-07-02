Петербург продолжает заливать, общественный транспорт вынужден менять маршруты

Троллейбус № 50 временно сократил маршрут из-за скопления воды на пересечении Комендантского проспекта и улицы Шаврова. Пока что он едет только до Комендантской площади.

Об изменении маршрута сообщает «Организатор перевозок» вечером 2 июля. Помимо 50-го , по этому пути едут троллейбусы № 2 , 23, их «движение проходит автономным ходом».