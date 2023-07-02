Петербург продолжает заливать, общественный транспорт вынужден менять маршруты

Троллейбус
Об изменении маршрута сообщает «Организатор перевозок» вечером 2 июля. Помимо
Утром вода временно изменила маршрут
Сейчас
+19˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, Сильный дождь
Ощущается как 19
1 м/с, зап
746мм
76%
Пробки
2/10
Троллейбус
Об изменении маршрута сообщает «Организатор перевозок» вечером 2 июля. Помимо
Утром вода временно изменила маршрут
06 апреля 2023, 11:30
28 июня 2023, 15:47
26 февраля 2023, 14:17
15 марта 2023, 14:40
16 июня 2023, 14:52
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.