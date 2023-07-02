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    Петербург продолжает заливать, общественный транспорт вынужден менять маршруты

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    Троллейбус № 50 временно сократил маршрут из-за скопления воды на пересечении Комендантского проспекта и улицы Шаврова. Пока что он едет только до Комендантской площади.

    Об изменении маршрута сообщает «Организатор перевозок» вечером 2 июля. Помимо 50-го, по этому пути едут троллейбусы № 2, 23, их «движение проходит автономным ходом».

    Утром вода временно изменила маршрут 89-го автобуса, разлив был на улице Танкиста Хрустицкого.

    © Фонтанка.Ру

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    Гость02 Июл 2023 в 20:54
    беглов итоги
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