Пропавшую под Оренбургом три назад девочку нашли в реке мертвой

Тело пятилетнего ребенка нашли в реке Самара днем 2 июля. Ее искали больше 200 волонтеров, полицейских, спасателей и следователей.

О гибели ребенка сообщает Управление Следственного комитета по Оренбургской области. На теле девочки, предварительно, нет следов насильственной смерти. Ее нашли наделеко от берега.

Пятилетняя жительница города Сорочинск ушла из дома три дня назад. К ее поискам были привлечены все возможные службы и волонтерские организации. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.