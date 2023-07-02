Схватил за шею, ударил кулаком по голове. На Энгельса незнакомец принуждал 18-летнюю взять кредит

Полицейские разбираются в обстоятельствах нападения на прохожую в Выборгском районе Петербурга. Девушку заставляли взять кредит.
Как сообщили в пресс-службе
«Поскольку указанную операцию банк отклонил, злоумышленник выгнал ее из машины и с места преступления скрылся. Пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт Выборгского района с травмой головы, ушибами и гематомами головы, тела, шеи, и после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущена на амбулаторное лечение», — уточнили в ведомстве.
Нападавшего полицейские нашли ночью 2 июля на улице Николая Рубцова.