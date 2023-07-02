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    Схватил за шею, ударил кулаком по голове. На Энгельса незнакомец принуждал 18-летнюю взять кредит

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    Полицейские разбираются в обстоятельствах нападения на прохожую в Выборгском районе Петербурга. Девушку заставляли взять кредит.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 июля, накануне в полицию обратилась 18-летняя петербурженка. На девушку ранним утром на проспекте Энгельса напал незнакомец. Он подкрался сзади, схватил ее за шею, затем ударил кулаком по голове и затащил в красный автомобиль. Марку потерпевшая не запомнила. В салоне агрессор потребовал оформить кредит в мобильном приложении на сумму более 359 тысяч рублей.

    «Поскольку указанную операцию банк отклонил, злоумышленник выгнал ее из машины и с места преступления скрылся. Пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт Выборгского района с травмой головы, ушибами и гематомами головы, тела, шеи, и после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущена на амбулаторное лечение», — уточнили в ведомстве.

    Нападавшего полицейские нашли ночью 2 июля на улице Николая Рубцова. 28-летнего жителя Всеволожского района отвезли в отдел. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Возбуждено уголовное дело о разбое.

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