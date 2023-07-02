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    В Петербурге у молодого хоккеиста СКА угнали машину

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    Полицейские ищут пропавший автомобиль перспективного хоккейного игрока. «Хёндэ» исчез в Невском районе.

    Как стало известно «Фонтанке» 2 июля, накануне с заявлением в полицию обратился 19-летний вратарь хоккейного клуба СКА. Спортсмен не нашел свой Hyundai Tucson, припаркованный на улице Коллонтай. Автомобиль 2019 года выпуска владелец оценил в 2,6 миллиона рублей.

    Возбуждено уголовное дело о краже.

    © Фонтанка.Ру
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