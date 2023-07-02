В Петербурге у молодого хоккеиста СКА угнали машину

Полицейские ищут пропавший автомобиль перспективного хоккейного игрока. «Хёндэ» исчез в Невском районе.
Как стало известно «Фонтанке» 2 июля, накануне с заявлением в полицию обратился
Возбуждено уголовное дело о краже.
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Полицейские ищут пропавший автомобиль перспективного хоккейного игрока. «Хёндэ» исчез в Невском районе.
Как стало известно «Фонтанке» 2 июля, накануне с заявлением в полицию обратился
Возбуждено уголовное дело о краже.
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