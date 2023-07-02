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    Гигантская пробка перед Крымским мостом снова растет. Процесс досмотра начали оптимизировать

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    До пяти часов в пробке придется провести водителям и пассажирам перед Крымским мостом утром 2 июля. Сейчас машины вытянулись на семь километров.

    О ситуации перед мостом со стороны Тамани оповещает министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале. В ночные часы машин было поменьше, но всё равно водители ждали в очереди по три часа. В обратную сторону, из Крыма на Кубань, ситуация значительно лучше, процесс занимает максимум полчаса.

    Как сообщалось ранее, пробка образовалась из-за увеличения потока и скрупулезного досмотра багажа.

    Утром 2 июля Минтранс России сообщил, что количество пунктов досмотра будет увеличено.

    «С утра часть работников перераспределена с Крымской стороны на Краснодарскую. При постоянно прибывающем транспорте на данный момент остановили рост очереди. Ведется оптимизация досмотровых работ», — сообщает республиканский Минтранс.

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