Гигантская пробка перед Крымским мостом снова растет. Процесс досмотра начали оптимизировать

До пяти часов в пробке придется провести водителям и пассажирам перед Крымским мостом утром 2 июля. Сейчас машины вытянулись на семь километров.
О ситуации перед мостом со стороны Тамани оповещает министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале. В ночные часы машин было поменьше, но всё равно водители ждали в очереди по три часа. В обратную сторону, из Крыма на Кубань, ситуация значительно лучше, процесс занимает максимум полчаса.
Как сообщалось ранее, пробка образовалась из-за увеличения потока и скрупулезного досмотра багажа.
Утром 2 июля Минтранс России сообщил, что количество пунктов досмотра будет увеличено.
«С утра часть работников перераспределена с Крымской стороны на Краснодарскую. При постоянно прибывающем транспорте на данный момент остановили рост очереди. Ведется оптимизация досмотровых работ», — сообщает республиканский Минтранс.