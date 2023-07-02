Гигантская пробка перед Крымским мостом снова растет. Процесс досмотра начали оптимизировать

До пяти часов в пробке придется провести водителям и пассажирам перед Крымским мостом утром 2 июля. Сейчас машины вытянулись на семь километров.

О ситуации перед мостом со стороны Тамани оповещает министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале. В ночные часы машин было поменьше, но всё равно водители ждали в очереди по три часа. В обратную сторону, из Крыма на Кубань, ситуация значительно лучше, процесс занимает максимум полчаса.

Как сообщалось ранее, пробка образовалась из-за увеличения потока и скрупулезного досмотра багажа.