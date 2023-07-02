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    Из окна отеля в центре Петербурга выпал ребенок

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    2 комментария

    Петербургские врачи спасают мальчика, приехавшего в город на отдых с родителями. Ребенок выпал из окна отеля.

    Как стало известно «Фонтанке» 2 июля, накануне утром скорую вызывали в отель на Большой Морской улице. В номере лежал травмированный шестилетний мальчик. Медики зафиксировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. В стабильно тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали.

    По словам родителей, сын выпал из окна номера на первом этаже. Семья приехала в Петербург из Иркутска. Родители занимаются бизнесом.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 2

    Гость02 Июл 2023 в 11:27
    Он тоже фикалии свои ел?
    +0−4
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