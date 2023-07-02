Из окна отеля в центре Петербурга выпал ребенок

Петербургские врачи спасают мальчика, приехавшего в город на отдых с родителями. Ребенок выпал из окна отеля.



Как стало известно «Фонтанке» 2 июля, накануне утром скорую вызывали в отель на Большой Морской улице. В номере лежал травмированный шестилетний мальчик. Медики зафиксировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. В стабильно тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали.

По словам родителей, сын выпал из окна номера на первом этаже. Семья приехала в Петербург из Иркутска. Родители занимаются бизнесом.