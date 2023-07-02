Повестка для Геральта. Почему третий сезон «Ведьмака» не покажут в России

Сериал, на который Netflix возлагал большие надежды, покидает не только Генри Кавилл, но и здравый смысл.

Третий сезон «Ведьмака» Netflix разделил на две неравные части и показал первую — пять эпизодов — 29 июня. По официальной версии, шоураннеры рассчитывали, что разогретая публика будет ждать продолжения, и спустя месяц стриминг сорвет банк по количеству просмотров. Но скорее всего, это нарезание хвоста колечками — банальная попытка отсрочить неизбежное. Простившись с Генри Кавиллом, для которого третий сезон стал последним, сериал потерял свой главный, если не единственный, козырь.

Геральт в исполнении Кавилла мог бы потягаться за звание главного папочки всея Интернета с Педро Паскалем, который на Disney+ трогательно нянчился с малышом Грогу в образе мандалорца, а потом спасал от зомби-грибов девочку Элли на HBO. Да, Паскаль выигрывает количественно. Но он же серийный отец-одиночка. А Кавилл в начале третьего сезона продемонстрировал образец почти нормальной жизни гетеросексуальной семьи с дочкой подросткового возраста. Где папа — добытчик, мама — красивая и никто не выясняет отношения при ребенке.

Долго такое «безобразие» в истории, адаптированной для западного зрителя, конечно, продолжаться не могло.

Еще одна плохая новость: из «Ведьмака» практически исчез секс в традиционном понимании. Профильные сцены третьего сезона или однополы — или с элементами БДСМ, причем участники-дилетанты не договорились даже насчет стоп-слова. Эльфы страшные. Чародейки — тоже страшные. Да, это было токсично, но давайте уже называть вещи своими именами. Бывают ситуации, когда никакая харизма не заменит пару хорошо подвешенных грудей. Серия книжек Сапковского о ведьмаке начиналась как веселое мальчиковое фэнтези про парня, который много путешествует, профессионально охотится на монстров и крутит мимолетные романы с самыми красивыми женщинами Континента. Ему не надо сдавать экзамены, жить от зарплаты до зарплаты и делать заначки от жены и спиногрызов. Бессердечные шоураннеры Netflix оставили Геральту только монстров. И наплевали на подростка, который живет в душе каждого потребителя жанра фэнтези.

Надо признать очевидное: все шло наперекосяк с первого сезона. В нем историю порубили на куски, перетасовали в произвольном порядке и предложили изумленному зрителю самостоятельно разбираться, кто на ком стоял, а главное — когда. В третьем сезоне в комнату сценаристов залетела похожая дурь. Кульминационный эпизод на балу в честь всесоюзного слета магов и волшебников нам зачем-то показали трижды, с каждым новым заходом добавляя чуть-чуть новых деталей. Видимо, авторам нравится, чтобы до аудитории доходило не сразу, а потом как дошло!. Но пристойных способов достичь этого спецэффекта они не знают.

По-человечески жаль верного друга Геральта, Лютика (Джои Бэти). К середине злополучного третьего сезона становится понятно, почему у барда такое опухшее и вытянутое лицо. Его ждет роман с Радовидом, принцем Редании (Хью Скиннер), в первой серии наивный зритель об этом еще не знает, а Джои Бэти уже давно в курсе. К слову, в первоисточнике принцу было 13 лет. Настолько далеко шоураннеры пойти не решились, но превратили Радовида Пятого Свирепого из компьютерных игр по мотивам саги о Ведьмаке в аниме куна с блондинистыми кудрями и лисьей мордочкой. По сюжету совершенно не понятно, что такого мог в нем найти Лютик, чтобы сменить специализацию с чужих высокородных жен на мутных принцев.

Судя по отзывам в соцсетях, вряд ли этот финт ушами (или какими другими частями тела) привлечет к проекту внимание новой аудитории так же эффективно, как выбешивает старых поклонников вселенной Сапковского. Шоураннер Лорен Хиссрич в своих интервью называет это «более современной интерпретацией книг». На деле же нетфликсовский «Ведьмак» окончательно превращается в площадку для отработки повестки. Лиаму Хемсворту, который вот-вот примерит разношенный Генри Кавиллом белый парик ведьмака Геральта, остается только пожелать удачи. Мало ли что придумают озорные сценаристы, когда наиграются в несчастного Лютика.