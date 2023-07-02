Лимиты по льготной ипотеке почти исчерпаны. Есть ли повод для беспокойства

Несколько дней назад газета «Известия» со ссылкой на главу ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяну Решетникову сообщила о том, что лимиты по ипотеке с господдержкой израсходованы на 86% по объему выделенных средств и на 96% — по количеству выданных кредитов. «Фонтанка» узнала у игроков рынка, есть ли смысл бежать сломя голову в банк.

Фото: Сергей Коньков / архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Ипотека с господдержкой сейчас — вторая по популярности программа после семейной. Причем при сохранении объемов ее выдачи существующих лимитов должно хватить только до конца 2023 года, прогнозирует Татьяна Решетникова.



Другая угроза в случае исчерпания лимитов — рост цен на первичном рынке. Неопределенность провоцирует увеличение спроса, а к нему подтягивается и стоимость. Как заметила Татьяна Решетникова, ситуация схожа с историями прошлых лет, когда подходили к концу сроки действия льготной ипотеки с господдержкой: особенно востребованные квартиры за последние месяцы выросли в цене на 10–15%.



Однако это не первый случай, когда лимит средств на льготную ипотеку оказался почти исчерпан. В сентябре 2021 года те же «Известия» писали о том, что банки на 90% использовали выделенные деньги. Тогда за 17 месяцев действия программы общий лимит финансирования в 2,08 триллиона рублей почти изжил себя, а на оставшиеся 9,5 месяцев программы оставалась лишь десятая часть от бюджета госпрограммы. При этом коллапса тогда не случилось — ни с ценами, ни с ипотекой.



Что говорят банки

Банки не отмечают проблем с выдачей льготной ипотеки. Анна Андреева, руководитель направления группы ипотечного кредитования и расчетов по сделкам с недвижимостью банка «Санкт-Петербург», отметила, что текущих лимитов достаточно для того чтобы удовлетворить клиентский спрос.



Кроме того, даже если лимит средств все-таки и будет исчерпан, как показывает практика, правительство найдет средства для возобновления программы, особенно если спрос на льготную ипотеку не иссякает, заверила Анна Андреева. Ее слова подтвердили и в пресс-службе Сбербанка на Северо-Западе:

«В случае исчерпания лимитов по ипотечным программам с господдержкой, как правило, их либо закрывают, либо продлевают, увеличивая объемы выделенного финансирования. Например, сегодня банк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку», — подчеркнули там.



Так что пока спрос есть, деньги найдутся, считают банкиры. А уж с желающими оформить льготную ипотеку проблем точно нет: как сообщили «Фонтанке» в Сбербанке, в июне Петербург стал лидером по выдаче льготной ипотеки по России. На регион пришлось 27% кредитов, выданных банком по программе, на втором месте Краснодар, затем Тюмень и Москва.

«С момента запуска ипотеки с господдержкой уже почти 43 тысячи петербуржцев воспользовались льготными условиями. Программа уже более 3 лет пользуется спросом, и сейчас каждая четвертая ипотека Сбера в Санкт-Петербурге выдается в рамках господдержки», — рассказал Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк».



Итого с января по май этого года один только Сбербанк на Северо-Западе выдал кредитов на сумму свыше 34 миллиардов рублей — это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На Петербург из них пришлось 21,4 миллиарда рублей — прирост составил 65%.

Иван Макаров, пресс-секретарь банка «Открытие», подчеркнул, что на программу приходится порядка 60–70% заявок на получение ипотечных кредитов. Спрос поддерживает и то, что в последние время крупные банки более чем на 20% увеличили максимальные суммы льготных кредитов для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленобласти — в соответствии с ростом цен на жилье.



Стабильный спрос фиксируют и в ВТБ. По итогам пяти месяцев около 6 тысяч клиентов Петербурга и Ленобласти получили ипотеку на сумму более 38 миллиардов рублей, что превышает как прошлогодние показатели за аналогичный период, так и результаты 2021 года, сообщили в пресс-службе банка.



«При этом, по нашим оценкам, сегмент жилищного кредитования в этом году растет за счет перераспределения интереса заемщиков с первичного на вторичный рынок недвижимости. Так, с января по апрель доля сделок с готовым жильем выросла более чем в два раза, превысив 55% в объеме ипотечных продаж», — добавили в ВТБ.



Ждать ли роста ключевой ставки



Бояться резкого роста ставок тоже не стоит, считают эксперты. Ключевую ставку могут «подкрутить» на 0,25% — до 7,75% годовых, считает Игорь Пинаев, руководитель одного из крупнейших в Петербурге брокеров «Нмаркет ПРО: Ипотека». С учетом политических обстоятельств радикальных мер бояться не нужно, вероятнее всего, обойдутся без резких движений.



«Я бы даже сказал, что в этом году всё будет спокойно. Никто не будет прыгать на процент-два, никаких оснований для этого нет», — подчеркнул Игорь Пинаев.

А если не будет расти ключевая ставка, то и ставки по ипотеке у банков поднимать реального повода нет.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

