    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 19

    1 м/с, зап

    746мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.38eur96.02

    Эти 10 фраз и картинок все запомнили неправильно. И вы тоже?

    Этот тест покажет, есть ли у вас ложные воспоминания

    3490
    6 комментариев
    Фразу, которую на самом деле сказал Ельцин, никто уже не помнит...
    Фразу, которую на самом деле сказал Ельцин, никто уже не помнит...Коллаж: Семен Казьмин / 74.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Уверены, вы слышали про эффект Манделы — феномен, когда все помнят то, чего не было. Например, мы помним «известную» фразу Дарта Вейдера «Люк, я твой отец» (хотя на самом деле он этого не говорил), цитату Медведева «Денег нет, но вы держитесь» (и такой фразы не было), золотые слова Ельцина «Я устал, я ухожу» (их вы тоже ни на одном видео не найдете). Цитируя Ленина: «Проблема цитат в интернете заключается в том, что люди безоговорочно верят в их подлинность». А вы верите коллективному сознанию или всё запомнили правильно?

    ПоделитьсяПоделиться

    Можно как угодно относиться к аниме, но не знать про Пикачу — невозможно. Желтый покемон покорил сердца всех детей (и даже некоторых взрослых). Когда мы слышим знаменитое «пика-пика», в голове сразу появляется образ Пикачу... но какого цвета у него был кончик хвоста?

    Следующий вопрос тоже про классику, но на этот раз не аниме, а поэзии. Продолжите знаменитые строчки Пушкина: «Чем меньше женщину мы любим...»

    Еще немного русской литературы: помните рассказ Солженицына «Один день из жизни Ивана Денисовича»?

    Последнее из литературы (честно). Вспомним роман «12 стульев» и знаменитый лозунг «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Но был ли этот лозунг в книге Ильфа и Петрова?

    ПоделитьсяПоделиться

    Вопрос знатокам автопрома: есть ли на логотипе «Форда» эта загогулина в букве F?

    ПоделитьсяПоделиться

    Еще один вопрос про логотипы автомобилей: как правильно выглядит эмблема Volkswagen?

    ПоделитьсяПоделиться

    Продолжаем тему логотипов, на этот раз — дядечка, поглядывающий на вас с коробки «Монополии», когда ваши близкие забирают у вас последние деньги и отжимают бизнес. Есть ли на нем монокль?

    ПоделитьсяПоделиться

    Каждый слышал о сериале «Секс в большом городе». С русским переводом шоу сложно ошибиться, а в оригинале «секс в городе» или «секс и город»?

    Знаменитый мультфильм «Как Львенок и Черепаха пели песню» из советского детства помнят многие. Кстати, фраза «Покатай меня, большая черепаха» в нем звучала?

    ПоделитьсяПоделиться

    И последний вопрос — флаг на этом фото точно выглядел так?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 фраз и картинок все запомнили неправильно. И вы тоже?

    У вас очень много ложных воспоминаний

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 фраз и картинок все запомнили неправильно. И вы тоже?

    Некоторые воспоминания вас подводят

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 фраз и картинок все запомнили неправильно. И вы тоже?

    А вас не обмануть! Но пара неверных воспоминаний есть

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 фраз и картинок все запомнили неправильно. И вы тоже?

    Поздравляем! Эффект Манделы обошел вас стороной

    Поделитесь результатом

    Фразу, которую на самом деле сказал Ельцин, никто уже не помнит...
    Фразу, которую на самом деле сказал Ельцин, никто уже не помнит...Коллаж: Семен Казьмин / 74.RU

    По теме

    ТестРазвлечение
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close