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    «Зенит» обыграл обыграл «Нефтчи» в первом матче Кубка PARI Премьер

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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился стартовый матч Кубка PARI Премьер против азербайджанского «Нефтчи». Встреча проходила 1 июля на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. Итоговый счет — 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

    «Зенит» пропустил первым. Отличился на 39 минуте Матеуса Салданьи с пенальти. Далее забивали только петербургские футболисты: Густаво Мантуан (49 минута), Клаудиньо (70) и Зелимхан Бакаев (80).

    Следующий матч в рамках Кубка PARI Премьер «Зенит» проведет против «Црвены Звезды» 4 июля.

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