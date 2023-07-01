«Зенит» обыграл обыграл «Нефтчи» в первом матче Кубка PARI Премьер

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился стартовый матч Кубка PARI Премьер против азербайджанского «Нефтчи». Встреча проходила 1 июля на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. Итоговый счет — 3:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Зенит» пропустил первым. Отличился на 39 минуте Матеуса Салданьи с пенальти. Далее забивали только петербургские футболисты: Густаво Мантуан (49 минута), Клаудиньо (70) и Зелимхан Бакаев (80).
Следующий матч в рамках Кубка PARI Премьер «Зенит» проведет против «Црвены Звезды» 4 июля.