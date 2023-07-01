Не упал, а приземлился. В МВД и СК рассказали о ЧП с воздушным шаром и показали его

МВД Дагестана рассказало подробности внеплановой посадки воздушного шара. Как сообщили представители ведомства РИА Новости 1 июля, он не упал, а совершил экстренную посадку.
Прокуратура региона сообщала, что шар упал в районе горы Тарки-Тау в Махачкале. В полиции отмечают, что решение об Экстренной посадке принял пилот, но пока неизвестно почему. Сам пилот и три его пассажира живы.
Махачкалинский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовал доследственную проверку по факту жесткой посадки шара.