    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    746мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.38eur96.02

    Не упал, а приземлился. В МВД и СК рассказали о ЧП с воздушным шаром и показали его

    5740
    4 комментария

    МВД Дагестана рассказало подробности внеплановой посадки воздушного шара. Как сообщили представители ведомства РИА Новости 1 июля, он не упал, а совершил экстренную посадку.

    Фото: Западное МСУТ СК России
    Фото: Западное МСУТ СК России
    Фото: Западное МСУТ СК России
    ПоделитьсяПоделиться

    Прокуратура региона сообщала, что шар упал в районе горы Тарки-Тау в Махачкале. В полиции отмечают, что решение об Экстренной посадке принял пилот, но пока неизвестно почему. Сам пилот и три его пассажира живы.

    Махачкалинский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовал доследственную проверку по факту жесткой посадки шара.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Воздушный шарМахачкалаАвиапроисшествие
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Гость01 Июл 2023 в 22:42
    "О внеплановой посадкЕ"
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close