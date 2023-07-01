Киев ввел санкции против сотен российских заводов — эта и другие новости СВО за 1 июля

Зеленский ввел санкции против 291 российского предприятия Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 1 июля.



Новые иноагенты Минюст РФ включил в реестр иноагентов музыканта Бориса Гребенщикова. — Осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против специальной военной операции на Украине. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации, — сказано в пояснении ведомства.

Также в список иноагентов попали Ф. Гольдшмидт , журналисты Алексей Горпинченко и Андрей Караулов, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, «Англо-американская школа Москвы», издания Sota. Vision и «Бумага».



Запрет на грузоперевозки Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России. Исключения сделаны только для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия), отмечает ТАСС. Ограничения продлены до 30 декабря 2023 года. В Министерстве транспорта РФ добавили, что запрет также не распространяется на перевозки в Калининградскую область в целях бесперебойного снабжения региона необходимыми товарами. Новый санкционный список Зеленский ввел санкции против 190 физических лиц и 291 юридического лица, в частности, российских заводов и компаний. Соответствующий документ был опубликован на сайте президента Украины. Ограничения будут действовать десять лет.

В частности, санкции коснулись энергетической компании «Мосэнергосбыт» и 17 нефтеперерабатывающих заводов России, в том числе связанных с «Лукойлом» и «Газпром нефтью». Санкции предполагают блокировку активов предприятий на территории Украины, прекращение торговых операций и перевозок грузов через страну и остановку обязательств по договорам.



Расширение списка офшорных зон

Минфин России расширил список офшорных зон до 91 страны. В перечень попали страны ЕС, а также Австралия, Соединенные Штаты Америки, Украина, Великобритания, Канада, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань, Новая Зеландия и Южная Корея.

Документ вступает в силу 1 июля.