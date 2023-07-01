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    В России биржевые цены на бензин выросли более чем на 50%

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    На торгах в европейской части России стоимость бензина «Регуляр-92» и «Премиум-95» с начала 2023 года выросла более чем на 50%. Об этом 1 июля пишет ТАСС, ссылаясь на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

    Например, стоимость бензина Аи-92 по итогам торгов 30 июня достигла 57,785 тысяч рублей за тонну, а стоимость Аи-95 — 64,812 тысяч.

    Среди всех видов топлива подешевел только авиакеросин, который используют для реактивных двигателей. Его цена стала меньше на 7,8% и составила 64,162 тыс. рублей за тонну.

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