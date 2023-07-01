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    Скончался генерал-полковник Валерий Манилов, бывший первый замначальника Генштаба ВС

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    Ушел из жизни бывший первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Валерий Манилов. Ему было 84 года, он долго болел. Об этом 1 июля пишет ТАСС.

    «Валерий Леонидович скончался на 85-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка», — рассказал агентству представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

    Похоронить Манилова собираются на военном мемориальном кладбище в Мытищах в понедельник, 3 июля.

    Валерий Леонидович Манилов родился 10 января 1939 года в городе Тульчин на Украине. С 1978 года он работал в аппарате Минобороны СССР. В 1993–1996 годах занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности России, в 1996–2001-м — первого замначальника Генштаба. Среди прочего руководил информационным обеспечением действий федеральных сил в Чечне. В июне 2001 года был отправлен в отставку указом президента Путина «по возрасту». По словам Дерябина, Манилов «увольнялся из рядов ВС РФ с должности первого заместителя начальника Генштаба ВС РФ».

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