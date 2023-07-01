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    Верховный суд Норвегии отменил оправдательный приговор сыну экс-главы РЖД

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    В Норвегии отменили оправдательный приговор сыну бывшего главы РЖД Андрею Якунину по делу о запуске дронов на архипелаге Шпицберген. Решение принял Верховный суд, пишет издание NRK.

    Три судьи проголосовали за отмену приговора, двое проголосовали против. Теперь дело будут снова рассматривать в окружном суде.

    Адвокат Якунина Джон Кристиан Элден заявил, что суд не рассмотрел некоторые юридические вопросы: «Например, распространяются ли санкционные правила на лиц с двойным гражданством». У Андрея Якунина есть гражданство Великобритании.

    Андрей Якунин, старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина, задержан 17 октября вместе со знакомыми по подозрению в нарушении санкций — он запускал дроны на архипелаге Шпицберген, являющемся территорией Норвегии. Законодательство этой страны запрещает россиянам управлять воздушными судами.

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