Верховный суд Норвегии отменил оправдательный приговор сыну экс-главы РЖД

В Норвегии отменили оправдательный приговор сыну бывшего главы РЖД Андрею Якунину по делу о запуске дронов на архипелаге Шпицберген. Решение принял Верховный суд, пишет издание NRK.



Три судьи проголосовали за отмену приговора, двое проголосовали против. Теперь дело будут снова рассматривать в окружном суде.



Адвокат Якунина Джон Кристиан Элден заявил, что суд не рассмотрел некоторые юридические вопросы: «Например, распространяются ли санкционные правила на лиц с двойным гражданством». У Андрея Якунина есть гражданство Великобритании.

