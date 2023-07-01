WP: глава ЦРУ обсудил с Зеленским планы на переговоры с Россией

Директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время его необъявленного визита в Киев рассказали о «амбициозной стратегии» по возвращению территорий и началу переговоров с Россией. Об этом сообщает 30 июня The Washington Post со ссылкой на источники.



По данным издания, Бернс ездил на Украину в июне. Поездка включала встречи с президентом Владимиром Зеленским и высшим руководством разведки Украины.



Украинские военные рассказали Бернсу, что планируют вернуть «значительную территорию» к осени, разместить артиллерию и ракетные комплексы у границы Крыма, а после этого начать переговоры с Москвой. «Россия пойдет на переговоры только в том случае, если почувствует угрозу», — цитирует издание неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

