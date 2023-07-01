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    В Петербурге ищут покупателя, который во фруктовой лавке щупал школьницу вместо персиков

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    Полиция Калининского района Петербурга ищет клиента магазина, который напугал девятиклассницу.

    Мать 15-летней петербурженки обратилась накануне около семи вечера в полицию, стало известно «Фонтанке» 1 июля. Девушка около трех часов дня в слезах вернулась из магазина, где продают фрукты и овощи, на проспекте Непокоренных. Она, по предварительной информации, рассказала, что неизвестный мужчина приставал к ней в очереди. От испуга она даже не запомнила его примет.

    В полиции надеются, что камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину. Проводится проверка.

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