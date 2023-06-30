Скончался участник парада 1941 года генерал-полковник Борис Уткин

Участник парада 7 ноября 1941 года генерал-полковник Борис Уткин скончался в возрасте 100 лет . Об этом 30 июня сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата клуба военачальников РФ Николая Дерябина.



Борис Уткин родился в селе Петровское под Москвой. В июле 1941 года был направлен в артиллерийское училище, принимал участие в военном параде в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Подготовка велась в обстановке строжайшей секретности, во время битвы за Москву. Уткин прошел всю войну, освобождал Венгрию и Австрию. Победу встретил командиром гвардейского дивизиона «катюш».