Скончался участник парада 1941 года генерал-полковник Борис Уткин

Участник парада 7 ноября 1941 года генерал-полковник Борис Уткин скончался в возрасте
Борис Уткин родился в селе Петровское под Москвой. В июле 1941 года был направлен в артиллерийское училище, принимал участие в военном параде в честь
Сейчас
+22˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Ясная погода, Без осадков
Ощущается как 22
1 м/с, зап
751мм
60%
Пробки
2/10
Участник парада 7 ноября 1941 года генерал-полковник Борис Уткин скончался в возрасте
Борис Уткин родился в селе Петровское под Москвой. В июле 1941 года был направлен в артиллерийское училище, принимал участие в военном параде в честь
Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
26 марта 2023, 13:37
20 марта 2023, 18:01
18 марта 2023, 13:16
22 января 2023, 16:53
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.