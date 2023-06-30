В Петербурге арестованы курсанты СПбУ МВД РФ, отнявшие у мужчины тысячу долларов

Петроградский районный суд заключил под стражу курсантов Петербургского университета МВД России Ярослава Горожанкина и Максима Смирнова. Молодые люди подозреваются в краже, сообщает 30 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Следствие полагает, что вечером в среду курсанты, находясь у «Спортивной», взяли у потерпевшего тысячу долларов и скрылись с ней. Сам мужчина в соцсетях рассказывал, что хотел обменять доллары на рубли. Один из курсантов взял наличные в руки, чтобы пересчитать, и удрал. За поворотом его ждали двое товарищей. Все вместе они сели в белый BMW и уехали. Позже автор поста написал администраторам, что его поймали и попросил удалить новость.