    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 20

    2 м/с, сев

    752мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.38eur96.02

    В Петербурге арестованы курсанты СПбУ МВД РФ, отнявшие у мужчины тысячу долларов

    2057
    26 комментариев

    Петроградский районный суд заключил под стражу курсантов Петербургского университета МВД России Ярослава Горожанкина и Максима Смирнова. Молодые люди подозреваются в краже, сообщает 30 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Следствие полагает, что вечером в среду курсанты, находясь у «Спортивной», взяли у потерпевшего тысячу долларов и скрылись с ней. Сам мужчина в соцсетях рассказывал, что хотел обменять доллары на рубли. Один из курсантов взял наличные в руки, чтобы пересчитать, и удрал. За поворотом его ждали двое товарищей. Все вместе они сели в белый BMW и уехали. Позже автор поста написал администраторам, что его поймали и попросил удалить новость.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СПбУ МВД РФКурсантыКража
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close