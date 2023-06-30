Борисов на встрече с Путиным: «Мы возвращаемся на Луну»

Страны Азии и Африки, в том числе Китай и Индия, проявляют «очень серьезный интерес» к российским плазменным двигателям, передает 30 июня РИА Новости. Об этом глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.



В свою очередь президент РФ предложил Борисову обсудить развитие низкоорбитальной спутниковой группировки.

«Обсуждался вопрос о создании и использовании низкоорбитальной группировки, это до 200 километров… Там проблемы, связанные с двигателем прежде всего, чтобы держать высоту», — поинтересовался Путин (цитата по РИА Новости).