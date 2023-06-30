Борисов на встрече с Путиным: «Мы возвращаемся на Луну»

Страны Азии и Африки, в том числе Китай и Индия, проявляют «очень серьезный интерес» к российским плазменным двигателям, передает 30 июня РИА Новости. Об этом глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
В свою очередь президент РФ предложил Борисову обсудить развитие низкоорбитальной спутниковой группировки.
«Обсуждался вопрос о создании и использовании низкоорбитальной группировки, это до 200 километров… Там проблемы, связанные с двигателем прежде всего, чтобы держать высоту», — поинтересовался Путин (цитата по РИА Новости).
Борисов рассказал главе государства о возрождении лунной программы, в том числе о подготовке миссии к Южному полюсу спутника Земли. По оценке главы Роскосмоса, вероятность успеха составляет 70%, и сейчас российские специалисты работают над тем, чтобы повысить шансы.
«Мы возвращаемся на Луну», — сказал Борисов президенту РФ.
Глава Роскосмоса также обозначил перспективы Международной космической станции и вообще присутствия России на орбите Земли в ближайшие годы. По его словам, максимум к 2030 году МКС перестанет существовать, будет затоплена или использована по другому назначению. В связи с этим поставлена задача к 2032 году создать российскую орбитальную станцию.