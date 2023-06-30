Правительство РФ поручило создать новый «Шахтер» в Донецке для выступления в турнирах РФС

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко дал поручение Министерству спорта разработать стратегию развития футбольного клуба «Шахтер» и обеспечить его участие в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Об этом 30 июля пишет РИА Новости по итогам совещания по исполнению поручений по новым регионам России.
В заседании участвовали представители из Министерства финансов, Министерства экономического развития, Министерства образования и науки, Министерства спорта, Министерства цифрового развития, Федерального агентства по делам национальностей и других организаций.
Ранее была информация, что в ДНР намерены основать футбольный клуб «Шахтер» как замену команде, которая ранее принадлежала бизнесмену Ринату Ахметову. Также планируется реконструкция стадиона в Донецке при поддержке Москвы.
Оригинальный «Шахтер» под руководством Ахметова продолжает участвовать в чемпионате Украины. Домашние матчи команда проводит в различных городах страны, включая Львов и Киев. Клуб завоевал титул чемпионов Украины по итогам сезона-2022/23.