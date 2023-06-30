Правительство РФ поручило создать новый «Шахтер» в Донецке для выступления в турнирах РФС

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко дал поручение Министерству спорта разработать стратегию развития футбольного клуба «Шахтер» и обеспечить его участие в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Об этом 30 июля пишет РИА Новости по итогам совещания по исполнению поручений по новым регионам России.



В заседании участвовали представители из Министерства финансов, Министерства экономического развития, Министерства образования и науки, Министерства спорта, Министерства цифрового развития, Федерального агентства по делам национальностей и других организаций.

