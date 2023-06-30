Конкурс Чайковского наградил победителей, их гала-концерт покажут онлайн

Главный конкурс в области музыкального исполнительства в стране — Конкурс Чайковского, что проводится раз в 4 года, — 30 июня наградил победителей по всем специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение, деревянные и медные духовые инструменты. Несмотря на сложную международную обстановку, среди лауреатов есть немало иностранцев. По специальности «фортепиано» первую премию получил студент Ростовской консерватории Сергей Давыдченко. Также наш соотечественник, петербуржец Илья Папоян, студент Александра Сандлера в Петербургской консерватории, занял третью строчку, на той же позиции — выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных Станислав Корчагин. Серебро разделили Джордж Харлионо (Великобритания), нижегородец, студент Московской консерватории Валентин Малинин и Энджел Станислав Вонг (США). А 4-ю премию и диплом — Мао Сюаньи (Китай) и Ё Соа (Южная Корея).



У скрипачей успех имели азиатские музыканты. Первую премию и золотую медаль получила Ким Ке Хи (Южная Корея), вторую — россиянин Равиль Ислямов. Третью премию разделили Ло Чаовэнь (Китай), москвич Даниил Коган и омская скрипачка Елена Таросян.

Четвертую премию и диплом — Цзян Иин (Китай).

У вокалистов-мужчин первые две строчки заняли южнокорейские солисты Сон Чи Хун и Чон Ин Хо, который разделил второе место с хабаровчанином, студентом Академии Гнесиных Максимом Лисииным. Третья премия и бронзовая медаль — у Хун Чжэньсяна (Китай).



Четвертую премию и диплом получили солист «Геликон-оперы» Игорь Морозов и солист Мариинки Глеб Перязев. У девушек, за исключением третьей премии, доставшейся белоруске Альбине Тонких, все места — у россиянок: хабаровчанки, приглашенной солистки Мариинского театра Зинаиды Царенко (первое место), солистки основной труппы Мариинского Ольги Масловой (второе) и стажера оперной труппы Большого театра Полины Шабуниной (четвертое).

Первое место у деревянных духовых получила солистка группы флейт оркестра Мариинского театра Софья Виланд, вслед за ней идет флейтистка оркестра MusicAeterna Анна Комарова, разделившая серебро с гобоистом из Московской консерватории Федором Освером. Третье место получили кларнетист оркестра Михайловского театра Лев Журавский, Палумбо Аугусто Велио (фагот, Италия) и Ким Е Сон (флейта, Южная Корея).



В разделе медных духовых победил московский трубач Семен Саломатников, серебро получил китайский валторнист Цзинь Чжичэн. На четвертой строчке — французский валторнист Шарль Ределле, на пятой — казанский тубист Вильнур Самигуллин. Седьмые — трубачи Степан Бачевич и Алексей Иванов, восьмые — валторнист Всеволод Трухачëв и казахстанский трубач Жасулан Абдыкалыков.



У виолончелей победу одержала южнокореянка Ли Ён Ын, ее соотечественники Пак Сан Хёк и Ли Дон Ёл получили третье и пятое места соответственно. Вторая — москвичка Мария Зайцева, четвертый — петербуржец Иван Сендецкий, шестой — преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных Василий Степанов.



Услышать музыкальные выступления победителей конкурса в прямом эфире можно будет 30 июня с 18:30 на его странице во «ВКонтакте» — там будет идти трансляция московского гала-концерта в зале «Зарядье».

