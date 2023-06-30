ДТП с грузовиком остановило Волхонское шоссе у развязки с Киевским

Крупная авария собрала огромную пробку на границе Московского района Петербурга и Ломоносовского района Ленобласти. Из-за затора на время изменили трассу автобусного маршрута
Авария произошла днем 30 июня на Волхонском шоссе при подъезде к Киевскому шоссе со стороны Новогорелово, сообщает читатель «Фонтанки» Денис. По данным «Организатора перевозок», столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Подробности произошедшего выясняются.
Из-за аварии Волхонское шоссе стоит в обе стороны, добавляет читатель. По данным «Яндекс.Пробок», пробка со стороны Красносельского шоссе тянется более чем на семь километров. В обратную сторону Волхонское стоит от Киевского шоссе. Автобус