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    ДТП с грузовиком остановило Волхонское шоссе у развязки с Киевским

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    Крупная авария собрала огромную пробку на границе Московского района Петербурга и Ломоносовского района Ленобласти. Из-за затора на время изменили трассу автобусного маршрута №147.

    Авария произошла днем 30 июня на Волхонском шоссе при подъезде к Киевскому шоссе со стороны Новогорелово, сообщает читатель «Фонтанки» Денис. По данным «Организатора перевозок», столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Подробности произошедшего выясняются.

    Из-за аварии Волхонское шоссе стоит в обе стороны, добавляет читатель. По данным «Яндекс.Пробок», пробка со стороны Красносельского шоссе тянется более чем на семь километров. В обратную сторону Волхонское стоит от Киевского шоссе. Автобус №147 временно следовал по своей трассе до проспекта Ленина, а затем по улице Первого Мая, Пушкинскому и Киевскому шоссе, после чего снова выходит на свою трассу. На 17:15 движение автобуса восстановили по обычной трассе.

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