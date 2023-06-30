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    «Газпром» в Лахта Центре избрал новый совет директоров

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    14 комментариев

    В Лахта Центре, центральном офисе «Газпрома», избрали новый совет директоров, 30 июня сообщили в компании. Председателем совета директоров избран Виктор Зубков, его кандидатуру утвердили на заседании исполнительного органа.

    Фото: «Газпром»
    Фото: «Газпром»
    Фото: «Газпром»
    Фото: «Газпром»
    Фото: «Газпром»
    Фото: «Газпром»
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    Специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Зубков возглавляет совет директоров с 2008 года.

    Кресло заместителя председателя совета директоров занял председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

    Вошел в совет директоров и ректор вуза, где учился Миллер, его ровесник 61-летний Игорь Максимцев. Он возглавляет Санкт-Петербургский государственный экономический университет, в исполнительном органе компании Максимцев стал единственным новым участником.

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    Комментарии 14

    Гость30 Июн 2023 в 18:03
    В вольер всех!
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