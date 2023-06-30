«Газпром» в Лахта Центре избрал новый совет директоров

В Лахта Центре, центральном офисе «Газпрома», избрали новый совет директоров, 30 июня сообщили в компании. Председателем совета директоров избран Виктор Зубков, его кандидатуру утвердили на заседании исполнительного органа.
Специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Зубков возглавляет совет директоров с 2008 года.
Кресло заместителя председателя совета директоров занял председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Вошел в совет директоров и ректор вуза, где учился Миллер, его ровесник 61-летний Игорь Максимцев. Он возглавляет Санкт-Петербургский государственный экономический университет, в исполнительном органе компании Максимцев стал единственным новым участником.