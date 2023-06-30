Евросоюз разъяснил, в каком случае перестанет помогать Украине: новости СВО за 30 июня

Лидеры ЕС договорились поставить на Украину миллион артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 30 июня.



Tinder перестал работать в России С сегодняшнего дня Tinder перестал работать в России. Об уходе с российского рынка приложение для онлайн-знакомств заявило еще два месяца назад.

В приложении перестала работать основная функция — теперь в нем нельзя «свайпать» анкеты людей. Пользователи могут лишь увидеть сообщение об ошибке и просьбу зайти в Tinder позже.

Напомним, что два месяца назад владелец Tinder рассказывал о причинах ухода с российского рынка. Исполнительный директор Friends Fiduciary Corp (акционера Match Group) Джефф Перкинс назвал среди веских причин для завершения работы в России решение Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на арест Владимира Путина.



Абитуриенты могут получить по 10 дополнительных баллов за участие в СВО С предложением поощрить студентов выступило Министерство науки и высшего образования РФ. Абитуриенты смогут получить дополнительные баллы за участие в спецоперации и за прохождение военной службы, заявил замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев.

— Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более десяти баллов, — приводит текст письма ТАСС.

Ранее с инициативой учитывать военную службу при поступлении в вузы выступала «Единая Россия». Соответствующий законопроект предполагал, что военная служба по призыву будет считаться особым достижением, за которое полагаются дополнительные баллы. Законопроект был принят 24 июня 2023 года.



ЕС рассказал, когда перестанет помогать Украине В ходе первого дня саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза выступили за продолжение оказания военной помощи Украине, но уточнили, что это не должно угрожать безопасности и обороны самим странам Европы.

— Евросовет подчеркивает важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов, — сказано в заявлении.

Вместе с тем лидеры ЕС договорились поставить на Украину миллион артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года. Саммит в Брюсселе посвящен гарантиям безопасности Украины, а также вступлению страны в Евросоюз. Кроме того, лидеры европейских стран обсуждают на встрече мятеж ЧВК «Вагнер» в России. Ранее, за несколько дней до проведения саммита, глава Евросовета Шарль Мишель отправил главам европейских стран письмо, в котором предложил составить план возможного присоединения к Евросоюзу не только Украины, но и Молдавии и государств Западных Балкан. Молдавия, как и Украина, получила статус кандидата в ЕС в 2022 году.



Украина усилит границу с Белоруссией после прихода туда ЧВК «Вагнер» Об усилении границ написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. В сообщении он поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному выполнить комплекс мер «по усилению этого направления».

Ранее об усилениях границ с Белоруссией также заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. Политик отметил, что факт нахождения ЧВК «Вагнер» на территории страны представляет угрозу для стран соседей.

Напомним, что ЧВК «Вагнер» перебросили в Белоруссию после мятежа Евгения Пригожина 24 июня. Уговорить основателя «Вагнера» сложить оружие удалось президенту Белоруссии Александру Лукашенко.



Российские школьники начнут изучать СВО по учебникам Учебники для старшеклассников, в которых появится раздел про спецоперацию, включат в федеральный перечень учебников в конце июля. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, обучаться по нему начнут уже 1 сентября.

Министр отметил, что в учебнике будет вся информация о причинах начала СВО. Также в нем объединят всеобщую историю и историю России в один курс.

Еще до появления новых учебников дети слушали о причинах СВО: «Разговоры о важном», на которых школьникам рассказывают в том числе и о причинах спецоперации, начали проходить в учебных заведениях России в прошлом году. Ранее мы публиковали откровенное мнение учительницы на эту тему.

Лавров рассказал, в каком случае украинские дети могут вернуться домой О возможном возвращении детей к родителям заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что украинских детей, которые находятся на территории России, никто не скрывает.



— Если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имеют полное право этих детей забрать, — отметил Сергей Лавров.



Министр подчеркнул, что несколько десятков детей уже вернулись к своим родителям, однако они оказались в России, потому что жили в детских домах. По словам Лаврова, ВС РФ эвакуировали детей только из детских домов.

