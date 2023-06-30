Футболист «Зенита» Малком задолжал испанской налоговой 820 тысяч евро

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком задолжал испанской налоговой службе свыше 800 тысяч евро, сообщает 30 июня COPE.



Испанские журналисты нашли его имя в списке лиц, имеющих на конец 2022 года задолженность более 600 тысяч евро.



Малком выступал за «Барселону» с 2018 по 2019 годы. За этот период он, по данным журналистов, недоплатил в казну Испании налогов на 820 тысяч евро.



Также в списке должников находится бывший вице-президент технического судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра, который обвиняется в коррупции, связанной с выплатами от «Барселоны». Его долг составляет 1 117 598,96 евро.

