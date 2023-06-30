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    Футболист «Зенита» Малком задолжал испанской налоговой 820 тысяч евро

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    Нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком задолжал испанской налоговой службе свыше 800 тысяч евро, сообщает 30 июня COPE.

    Испанские журналисты нашли его имя в списке лиц, имеющих на конец 2022 года задолженность более 600 тысяч евро.

    Малком выступал за «Барселону» с 2018 по 2019 годы. За этот период он, по данным журналистов, недоплатил в казну Испании налогов на 820 тысяч евро.

    Также в списке должников находится бывший вице-президент технического судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра, который обвиняется в коррупции, связанной с выплатами от «Барселоны». Его долг составляет 1 117 598,96 евро.

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