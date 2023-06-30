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    В Финляндии министр ушел в отставку из-за нацистской риторики

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    Министр экономики Финляндии Вильгельм Юнилла подал в отставку через 10 дней после вступления в должность. Он уходит с поста из-за заявлений, связанных с нацистами. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает The Guardian.

    «Ради сохранения правительства и репутации Финляндии я вижу, что я не могу удовлетворительно продолжать работу в качестве министра», — сказал он.

    Юнилла входит в правую националистическую партию «Истинные финны». На прошедших парламентских выборах в Финляндии победила Национальная коалиционная партия. Вскоре ее глава Петтери Орпо заявил о решении сформировать правительство с партиями «Истинные финны», «Христианские демократы Финляндии» и Шведской народной партией.

    Как сообщают финские СМИ, в высказываниях Вильгельма Юниллы прослеживалась нацистская риторика, а его связи с радикальными организациями стали предметом пристального изучения в Финляндии. В ходе парламентского голосования он получил вотум недоверия.

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