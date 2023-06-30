В Финляндии министр ушел в отставку из-за нацистской риторики

Министр экономики Финляндии Вильгельм Юнилла подал в отставку через 10 дней после вступления в должность. Он уходит с поста из-за заявлений, связанных с нацистами. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает The Guardian.

«Ради сохранения правительства и репутации Финляндии я вижу, что я не могу удовлетворительно продолжать работу в качестве министра», — сказал он.



Юнилла входит в правую националистическую партию «Истинные финны». На прошедших парламентских выборах в Финляндии победила Национальная коалиционная партия. Вскоре ее глава Петтери Орпо заявил о решении сформировать правительство с партиями «Истинные финны», «Христианские демократы Финляндии» и Шведской народной партией.

