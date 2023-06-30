ВЦИОМ: Работу Путина одобряют 74,8% россиян

Показатель одобрения работы президента Владимира Путина в период с 19 по 25 июня составил 74,8% (снизился за неделю на 1,3 п.п.). О доверии главе государства заявили 78,6% респондентов. Об этом сообщает ВЦИОМ со ссылкой на данные соцопроса.



При этом о неодобрении сообщили 14,9% респондентов (+0,4 п.п.). А недоверие президенту выразили 17% опрошенных.



Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ одобряют 51,7% и 50,1% опрошенных соответственно. Доверяют главе кабмина 60,9% респондентов, а не доверяют — 19,1%.



Опрос проводится в формате телефонного интервью. Ежедневно опрашивается 1 600 респондентов. ВЦИОМ приведено среднее значение за семь дней опроса.